Трамп: президентские выборы в США должны быть честными

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет сделать все, чтобы выборы в стране были честными. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет сделать все, чтобы выборы в стране были честными. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

Американский лидер рассказал, что жители США каждый день узнают о "жутких историях" связанных с выборами. По его словам, с каждым днем ситуация становится хуже. Он потребовал честного подсчета голосов.

"Мы хотим честных выборов, мы хотим честного подсчета голосов", — сказал Трамп.

Глава Белого дома также в ходе пресс-конференции обвинил демократов во "вмешательстве" в выборы. Политик заявил, что сделает все, чтобы его победа не было украдена "коррупцией".

Президентская гонка в США стартовала 3 ноября. Сейчас осуществляется подсчет голосов. Победитель будет объявлен позднее.