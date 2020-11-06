6:16 6 Ноября 2020Политика
Трамп: президентские выборы в США должны быть честными
Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет сделать все, чтобы выборы в стране были честными. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.
Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет сделать все, чтобы выборы в стране были честными. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.
Американский лидер рассказал, что жители США каждый день узнают о "жутких историях" связанных с выборами. По его словам, с каждым днем ситуация становится хуже. Он потребовал честного подсчета голосов.
"Мы хотим честных выборов, мы хотим честного подсчета голосов", — сказал Трамп.
Глава Белого дома также в ходе пресс-конференции обвинил демократов во "вмешательстве" в выборы. Политик заявил, что сделает все, чтобы его победа не было украдена "коррупцией".
Президентская гонка в США стартовала 3 ноября. Сейчас осуществляется подсчет голосов. Победитель будет объявлен позднее.