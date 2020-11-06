Госсекретарь штата Аризона предположила дату объявления итогов выборов США

Результаты голосования в штате Аризона могут быть известны вечером 6 ноября. Об этом заявила госсекретарь региона Кэти Хоббс в эфире телеканала CNN.

Результаты голосования в штате Аризона могут быть известны вечером 6 ноября. Об этом заявила госсекретарь региона Кэти Хоббс в эфире телеканала CNN.

Скорость подсчета голосов зависит от округа Марикопа, отметила Хоббс. Представители этого региона по итогам работы 4 ноября предоставили 140 тысяч обработанных бюллетеней.

"Думаю, что если в округе Марикопа будут сохранять такой же, как вчера, темп подсчета голосов, то ситуация станет гораздо более ясной к завтрашнему дню", — пояснила госсекретарь.

Итоги голосования до сих пор не известны в ряде штатов. Республиканец Дональд Трамп обвинил своего конкурента демократа Джозефа Байдена в подтасовке голосов и попытке "украсть выборы".