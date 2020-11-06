Трамп предрек разбирательства в Верховном суде из-за выборов США

Предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа располагает множеством доказательств и улик, что голоса искусственно подтасовывались.

Предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа располагает множеством доказательств и улик, что голоса искусственно подтасовывались.

Окончательный исход президентских выборов в США может определить Верховный суд, заявил действующий президент в ходе выступления в Белом доме. Последний раз суд определял результаты выборов в 2000 году, когда пост главы государства занял Джордж Буш-младший.

"Мы думаем, что выиграем выборы очень легко. Мы думаем, что будет много обращений в суд, поскольку у нас так много улик, столько доказательств. Возможно, это закончится в высшем суде в стране", — уверен Трамп.

Избирательные комиссии третий день подсчитывают голоса, итоги выборов в ряде штатов до сих пор остаются загадкой. Республиканец обвинил демократов во главе с Джо Байденом в подтасовке бюллетеней и попытке "украсть выборы".