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5:55   6 Ноября 2020
Политика

Почтовые отделения США будут проверять на наличие бюллетеней дважды в день

Почтовые отделения США будут проверять на наличие бюллетеней дважды в день

Федеральный судья Эммет Салливан постановил проверять почтовые отделения США утром и вечером, чтобы бюллетени вовремя поступали на участки. Об этом сообщил портал Law&Crime.

Сотрудники почтовых отделений будут дважды в день устраивать проверку на предмет документов с голосами избирателей. Бюллетени будут сразу же отправляться в избирательную комиссию для обработки. Соответствующая мера должна обеспечить оперативное подведение итогов выборов.

Республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден борются за пост главы государства. Первый обвинил второго в подтасовке голосов и попытке "украсть выборы". Избирательные комиссии в некоторых штатах не допускают наблюдателей от Республиканской партии США к обработке бюллетеней.

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#сша #почта #бюллетени

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