Более 150 тысяч бюллетеней избирателей в США могут остаться неучтенными

Американская почтовая служба не доставила более 150 тысяч бюллетеней на избирательные участки по всей стране до окончания голосования 3 ноября.

Американская почтовая служба не доставила более 150 тысяч бюллетеней на избирательные участки по всей стране до окончания голосования 3 ноября.

Согласно данным почтовой службы в США, на которые ссылается The Washington Post, около 12 тысяч голосов избирателей приходятся на пять американских штатов, где еще не был объявлен победитель.

В издании уточнили, что в каждый штат будет принимать решение об учете этих голосов в индивидуальном порядке в зависимости от местного законодательства.

The Washington Post отмечает, что таких недоставленных бюллетеней по факту может оказаться еще больше.

Действующий американский президент Дональд Трамп неоднократно критиковал систему голосования по почте. Он отмечал, что при таком способе передачи бюллетеней существует угроза масштабных подтасовок и фальсификаций.