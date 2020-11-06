Госсекретарь штата Пенсильвания назвала дату подсчета большинства голосов

Результаты голосования в штате Пенсильвания могут быть известны уже 6 ноября. Об этом в эфире CNN заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.

Результаты голосования в штате Пенсильвания могут быть известны уже 6 ноября. Об этом в эфире CNN заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.

Сотни тысяч голосов еще не обработаны в Пенсильвании, представлять штат в Вашингтоне будут 20 выборщиков. По предварительным данным, республиканец Дональд Трамп обгоняет своего соперника на два процентных пункта.

"Похоже, что сегодня у нас будет подсчитано подавляющее большинство", — заявила Буквар.

Победа в Пенсильвании необходима Трампу, чтобы "остаться в игре". За пост президента Соединенных Штатов Америки борются демократ Джозеф Байден и республиканец Дональд Трамп.