Познер сравнил раскол общества в США с гражданской войной в XIX веке

Американское общество переживает сильнейший раскол, которого не было около 160 лет. Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Познер на своем личном сайте.

Американское общество переживает сильнейший раскол, которого не было около 160 лет. Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Познер на своем личном сайте.

Общество в Соединенных Штатах Америки раскололось в 2016 году после прихода к власти действующего президента Дональда Трампа, заявил Познер. Ситуацию усугубила пандемия COVID-19 и разногласия на расовой почве. Журналист вспомнил гражданскую войну 1861-1865 годов в США, когда страна разделилась на два государства.

"И с тех пор такого раскола не было. Даже похожего ничего не было. А то, что происходит сейчас, похоже. Хотя они, конечно, не расколются на два государства", — заверил Познер.

Он напомнил, что Конституция США запрещает разделять государство на части. Такое правило было внесено после событий конца XIX века.