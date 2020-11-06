Трамп подверг критике социологов и прессу за давление на избирателей

Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал лоббистов, прессу и социологов за ошибки в оценках и давление на избирателей на президентских выборах.

Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал лоббистов, прессу и социологов за ошибки в оценках и давление на избирателей на президентских выборах.

В данный момент, по мнению Трампа, все признают то, что опросы, которые проводили СМИ, были вмешательством в президентские выборы со стороны влиятельных групп. Об этом глава страны заявил на выступлении в Белом доме. Фейк-опросы создавались для того, чтобы создать иллюзию преимущества Джо Байдена, отметил Трамп. Он добавил, что эти опросы были предназначены для подавления людей.

"Я легко выиграл во Флориде, а они заявляли, что я сильно проиграю во Флориде", — рассказал Трамп.

В США все еще неизвестно, кто одержал победу на выборах. Отмечается, что подсчет голосов продолжается.