Команда Трампа подала иск в суд о недопуске наблюдателей к подсчету голосов

Республиканцы подали в федеральный суд новый иск с требованием допустить наблюдателей к подсчету голосов в Филадельфии. Соответствующая информация содержится в документе суда.

Республиканцы подали в федеральный суд новый иск с требованием допустить наблюдателей к подсчету голосов в Филадельфии. Соответствующая информация содержится в документе суда.

Избирательная комиссия Филадельфии не пускает представителей Республиканской партии присутствовать и наблюдать за подсчетом голосов, сообщили истцы. По их мнению, работники участка делают это "сознательно", передает РИА Новости.

"Законодательство Пенсильвании... требует, чтобы представители и наблюдатели присутствовали и наблюдали за подсчетом всех бюллетеней, поданных заочно или по почте", — отмечается в исковом заявлении.

Избирательные комиссии в Соединенных Штатах уже третий день подряд проводят подсчет голосов для определения нового президента страны.