Жителей Украины в ноябре ждет "карантин выходного дня"

Власти Украины могут принять решение о введении "карантина выходного дня". Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил в эфире телеканала "1 + 1".

Власти Украины могут принять решение о введении "карантина выходного дня". Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил в эфире телеканала "1 + 1".

Министр отметил, что украинские власти не готовы пойти по примеру Европы и ввести полный локдаун из-за коронавируса. Киев готовит для украинцев другое решение.

"Мы не можем ввести полный локдаун, на который пошла Европа. Поэтому мы предлагаем карантин выходного дня. Не исключаю, что он будет введен на выходных через неделю", — подчеркнул Степанов.

Во время карантина, по словам министра, в украинских городах будут работать только транспорт, аптеки и продуктовые магазины. Он добавил, что 5 ноября в стране было зафиксировано более 10 тысяч случаев COVID-19.

Недавно глава Минздрава Украины также заявлял, что страна полностью "пала" под натиском пандемии COVID-19. По его словам, государство оказалось на грани катастрофы, передает "Царьград".