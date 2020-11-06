Трамп осудил штаб Байдена за "мошенничество" при подсчете голосов

Президент США Дональд Трамп обвинил штаб своего оппонента по президентским выборам демократа Джозефа Байдена в "мошенничестве" при подсчете голосов.

Президент США Дональд Трамп обвинил штаб своего оппонента по президентским выборам демократа Джозефа Байдена в "мошенничестве" при подсчете голосов.

Глава Белого дома обратил внимание, что во многих штатах под завершение плебисцита число голосов за кандидата от Демократической партии США резко увеличилось. Политик назвал такой исход событий неслучайным. По словам Трампа, его оппоненты активно пытаются "украсть выборы".

Американский лидер также обвинил демократов в коррупции при подсчете бюллетеней. Он утверждает, что представителям Республиканской партии закрыли доступ к наблюдению за процессом подсчета голосов во многих штатах, где результаты плебисцита были спорными.