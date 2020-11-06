3:03 6 Ноября 2020Политика
Пентагон не подтвердил сведения о возможной отставке Эспера
Американские СМИ распространили сведения о намерении главы Пентагона Марка Эспера уйти в отставку. В минобороны США эти слухи опровергли.
Американские СМИ распространили сведения о намерении главы Пентагона Марка Эспера уйти в отставку. В минобороны США эти слухи опровергли.
Телеканал NBC ранее рассказал, что Эспер якобы уже подготовил заявление о своем увольнении с поста главы Пентагона. СМИ при этом сослалось на три источника в минобороны США.
Было отмечено, что если президентские выборы выиграет Дональд Трамп, то он примет отставку Эспера. У главы Пентагона с действующим президентом США в настоящее время натянутые отношения.