Пентагон не подтвердил сведения о возможной отставке Эспера

Американские СМИ распространили сведения о намерении главы Пентагона Марка Эспера уйти в отставку. В минобороны США эти слухи опровергли.

Американские СМИ распространили сведения о намерении главы Пентагона Марка Эспера уйти в отставку. В минобороны США эти слухи опровергли.

Телеканал NBC ранее рассказал, что Эспер якобы уже подготовил заявление о своем увольнении с поста главы Пентагона. СМИ при этом сослалось на три источника в минобороны США.

Было отмечено, что если президентские выборы выиграет Дональд Трамп, то он примет отставку Эспера. У главы Пентагона с действующим президентом США в настоящее время натянутые отношения.