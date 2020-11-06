Юрист раскрыла гражданам РФ способ возвращения денег за тест на COVID-19

Россияне могут вернуть денежные средства за сделанный тест на COVID-19 при наличии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом рассказала юрист Ольга Кутузова.

Россияне могут вернуть денежные средства за сделанный тест на COVID-19 при наличии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом рассказала юрист Ольга Кутузова.

Юрист у себя на странице во "ВКонтакте" написала, что возврат денежных средств по полису ОМС за единичные или комплексные мероприятия по лечению, оздоровлению, профилактике и диагностике предусмотрен положением Федерального закона № 323 от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья".

Кутузова добавила, что врач имеет право рекомендовать платное лечение только в случае, если в том или ином регионе оно не предусмотрено в бесплатном виде. Также он может предложить платный формат медицинских услуг в качестве альтернативного варианта.

"С собой необходимо иметь заявление о наступлении страхового случая, паспорт, полис ОМС, квитанцию об оплате, договор об оказании услуги и направление вашего врача на анализ (то есть забор анализа должен будет выполняться по медицинским показаниям)", — говорится в публикации юриста.

Кроме того, она напомнила, что страховые компании, которые предоставляют полис ОМС, оказывают круглосуточную бесплатную консультацию. Кутузова отметила, что в период пандемии COVID-19 их деятельность активно нацелена на людей, столкнувшихся с проблемой заражения коронавирусом.