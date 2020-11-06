"Гоблин" Пучков назвал выборы в США "манипуляцией массами"

Происходящее в США не имеет ничего общего с реальными демократическими выборами. Об этом Федеральному агентству новостей заявил писатель, видеоблогер Дмитрий "Гоблин" Пучков.

Происходящее в США не имеет ничего общего с реальными демократическими выборами. Об этом Федеральному агентству новостей заявил писатель, видеоблогер Дмитрий "Гоблин" Пучков.

Американский лидер Дональд Трамп за время своего руководства страной боролся с "глубинным государством", но оно "уже назначило новым президентом старого маразматика Байдена", заявил "Гоблин" Пучков. В стране уже третий день ведется подсчет голосов, наблюдатели регулярно фиксируют вбросы бюллетеней в пользу демократа Джо Байдена.

"Вранье при подсчете голосов, повсеместное жульничество: то какие-то покойники 120-летние у них голосуют, то проценты (голосов, поданных за Байдена — Прим. ред.) взлетают как ракета… В общем — прекрасно. Американская демократия во всей красе", — заявил блогер.

Он отказался делать прогноз и предполагать, кто станет новым президентом США, а предложил подождать. "Гоблин" Пучков вспомнил произведения Теодора Драйзера "Титан" и "Стоик", заметив, что сейчас, как и 100 лет назад, в американском государстве "вранье, обман, манипуляции массами".

5 ноября команда Дональда Трампа обнаружила в штате Невада десять тысяч нелегитимных бюллютеней от фейковых избирателей, которые не проживают в данном штате, передает "Царьград".