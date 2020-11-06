Милов открыто агитирует за Байдена ради получения новых грантов

Соратник блогера Алексея Навального Владимир Милов продвигает кандидата от демократов Джо Байдена на выборах в США. Инфокампанию в поддержку Байдена он запустил в своих соцсетях.

Соратник блогера Алексея Навального Владимир Милов продвигает кандидата от демократов Джо Байдена на выборах в США. Инфокампанию в поддержку Байдена он запустил в своих соцсетях.

Победа демократа на выборах президента США позволит российским оппозиционерам получать новые гранты на свои цели. Милов активно комментирует выборный процесс и отвечает подписчикам в комментариях, передает Федеральное агентство новостей.

Сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в России) оправдывает Байдена в обвинениях в коррупции и пытается объяснить скачок голосов за кандидата в ряде штатов.

"Таких скачков везде много, просто конспирологи выдрали один и пляшут с ним", — отвечает Милов подписчикам.

Однако ни в одном из случаев Милов не проводит доказательств своим словам. Его позиция строится исключительно на обвинениях кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Победа Байдена на выборах позволит российской оппозиции получать спонсирование на построение "демократии" в России.