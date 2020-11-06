Штаб Трампа запустил сайт для жалоб на нарушения в ходе выборов

Команда кандидата в президенты США Дональда Трампа запустила сайт для избирателей. С его помощью американцы смогут сообщить о нарушениях в ходе выборного процесса.

Команда кандидата в президенты США Дональда Трампа запустила сайт для избирателей. С его помощью американцы смогут сообщить о нарушениях в ходе выборного процесса.

Сайт выполнен в минималистичном стиле. Для написания заявки пользователь должен ввести свои личные и контактные данные. Затем необходимо указать штат, в котором было выявлено нарушение, название избирательного участка и округ. В конце предлагается коротко описать выявленное нарушение. По желанию заявку можно сопроводить фото- или видео файлом.

Президентские выборы начались в США 3 ноября, их результаты еще неизвестны. Действующий лидер страны Дональд Трамп считает нечестным подсчет голосов в ряде штатов и намерен добиваться "справедливости" через суд, утверждая, что располагает доказательствами мошеннических действий со стороны оппонента, пишет "Царьград".