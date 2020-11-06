Минздрав Украины призвал кабмин страны ввести новые карантинные меры

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко обратился к кабинету министров страны с призывом ужесточить ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко обратился к кабинету министров страны с призывом ужесточить ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Виктор Ляшко выступил с соответствующим призывом на брифинге в Киеве, который прошел 5 ноября. Он отметил, что Минздрав Украины рекомендует, чтобы в торговых центрах прекратили свою работу развлекательные площадки, а также заведения общественного питания.

По мнению санитарного ведомства страны, нужно запретить проведение всех массовых мероприятий и ограничить деятельность бассейнов, фитнес-центров и спортивных залов. В министерстве советуют ввести аптекам и супермаркетам отдельное время для пожилых людей.

2 ноября в Германии ввели повторный строжайший карантин — закрыто почти все, за исключением образовательных школ и ряда магазинов. Канцлер Ангела Меркель приняла такое решение на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом в стране, передает "Царьград".