СМИ узнали о готовности боевиков ПНС Ливии освободить журналиста Байи

Оказавшийся в руках боевиков ПНС глава Ливийского управления СМИ Мухаммад Байи может быть выпущен в ближайшее время. Об этом сообщает канал "Аль-Джамахирия".

Оказавшийся в руках боевиков ПНС глава Ливийского управления СМИ Мухаммад Байи может быть выпущен в ближайшее время. Об этом сообщает канал "Аль-Джамахирия".

Журналист может выйти на свободу в ближайшие дни, сообщили источники издания. Данное решение было принято после заключения соглашения с Батальоном революционеров Триполи. Детали договора пока не разглашаются.

Журналист из Ливии Мухаммад Байи был похищен боевиками Правительства национального согласия (ПНС) 21 октября. Бандиты также взяли в плен двух его сыновей. Кроме того, была захвачена журналистка Хинд Амар, незадолго до этого назначенная на должность руководителя программ ливийского Национального канала — Libiya Al-Wataniya, передает Федеральное агентство новостей.

Боевики ПНС Ливии напали на Байи после его отказа прекратить распространение вбросов в СМИ против Ливийской национальной армии (ЛНА). Бандитам не понравились действия журналиста, после чего они взяли его в плен.