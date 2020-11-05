Манукян указал на "скромность" движения "Голос" относительно выборов в США

Признанная в России иноагентом организация "Голос" игнорирует подтасовки на выборах президента США. Об этом заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Признанная в России иноагентом организация "Голос" игнорирует подтасовки на выборах президента США. Об этом заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Эксперт отметил, что движение "Голос" постоянно безосновательно критикует российскую Центральную избирательную комиссию и выборную систему в РФ. Однако, когда речь заходит о правонарушениях во время голосования в США, "либералы" проявляют "скромность", передает Федеральное агентство новостей.

"Что-то незаметно, чтобы наши либералы боролись за демократию в стране, которая им оказывает всяческую (главным образом финансовую) поддержку", — подчеркнул Манукян.

Он добавил, что избирательная система в Соединенных Штатах значительно уступает российской по степени справедливости и прозрачности. Эксперт убежден, что в настоящее время американское выборное законодательство далеко от идеала.