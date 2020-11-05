NBC: глава Пентагона попросил отправить его в отставку

Глава Пентагона Марк Эспер намерен покинуть свой пост. Он уже подготовил прошение об отставке, передает NBC.

Глава Пентагона Марк Эспер намерен покинуть свой пост. Он уже подготовил прошение об отставке, передает NBC.

Были случаи, когда руководители американских министерств подавали заявления об остатке без указания даты в период смены президента страны. Обычно глава государства принимает соответствующее решение после окончательных результатов голосования. По сообщению чиновников, ситуация с Марком Эспером действительно может завершиться отставкой.

Отмечается, что прежде глава Пентагона и Дональд Трамп разошлись во мнениях об использовании армии Соединенных Штатов для подавления протестов, которые прошли в 2020 году.