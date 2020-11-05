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23:48   5 Ноября 2020
Политика

NBC: глава Пентагона попросил отправить его в отставку

NBC: глава Пентагона попросил отправить его в отставку

Глава Пентагона Марк Эспер намерен покинуть свой пост. Он уже подготовил прошение об отставке, передает NBC.

Были случаи, когда руководители американских министерств подавали заявления об остатке без указания даты в период смены президента страны. Обычно глава государства принимает соответствующее решение после окончательных результатов голосования. По сообщению чиновников, ситуация с Марком Эспером действительно может завершиться отставкой.

Отмечается, что прежде глава Пентагона и Дональд Трамп разошлись во мнениях об использовании армии Соединенных Штатов для подавления протестов, которые прошли в 2020 году.

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#пентагон #отставка #марк эспер

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