Суд в США постановил проверять все почтовые отделения для выборов

Федеральный судья в США издал ордер о проверках всех почтовых отделений в штатах, которые продолжают принимать избирательные бюллетени.

Федеральный судья в США издал ордер о проверках всех почтовых отделений в штатах, которые продолжают принимать избирательные бюллетени.

Как сообщает Law&Crime, согласно ордеру, изданному окружным судьей США Эмметом Салливаном, все учреждения Почтовой службы США (USPS) в штатах с расширенными сроками получения бюллетеней должны выполнять утреннюю проверку бюллетеней до 10.00 и послеобеденную. Затем отделениям требуется сообщить "общее количество идентифицированных бюллетеней и подтвердить, что эти бюллетени были ускорены для доставки в соответствии с применимыми продленными сроками штата".

Заседание было связано с серией судебных исков, поданных группами защитников интересов избирателей, в которых утверждается, что задержки в почтовой системе угрожают точности подсчета голосов на выборах.

Некоторые штаты, в частности, Северная Каролина и Пенсильвания, продолжают прием отправленных по почте бюллетеней и после дня выборов. Поступали жалобы, что примерно 7000 голосов в Пенсильвании, отправленных за несколько дней до голосования, были доставлены только после дня выборов. Издание отмечает, что это событие может иметь особое значение, поскольку президент США Дональд Трамп, чье небольшое преимущество в штате продолжает сокращаться по мере подсчета бюллетеней, недавно подал иск, в котором утверждал, что любые бюллетени, доставленные после вторника, не должны учитываться.