Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу в округе Виго штата Индиана на выборах. Об этом свидетельствуют предварительные итоги окончательного подсчета голосов.

Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу в округе Виго штата Индиана на выборах. Об этом свидетельствуют предварительные итоги окончательного подсчета голосов.

Трамп набрал в округе Виго 56,2% голосов избирателей, а за члена Демократической партии Джозефа Байдена отдали свой голос 41,45% граждан.

Округ Виго штата Индиана известен тем, что там практически всегда угадывают победителя президентских выборов. Жители этого округа ошибались лишь два раза. В 1908 они поддержали Уильяма Брайана, а в 1952 году проголосовали за Эдлая Стивенсона. Кроме данных случаев, мнение избирателей всегда совпадало с предпочтениями остальных граждан США.

Президентская гонка в США началась два дня назад. Имя нового американского лидера пока не объявлено.