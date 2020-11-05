Власти Лас-Вегаса назначили проверку повторных голосов на выборах в Неваде

Местные власти округа Лас-Вегас в штате Невада пообещали изучить наличие двойного голосования, когда один и тот же человек проголосовал дважды за одного из кандидатов.

Местные власти округа Лас-Вегас в штате Невада пообещали изучить наличие двойного голосования, когда один и тот же человек проголосовал дважды за одного из кандидатов.

Накануне сообщалось, что предвыборный штаб Дональда Трампа готовится подать иск в Неваде на фоне подозрений демократов во вбросе бюллетеней и фальсификации итогов голосования. Сомнения в отношении подсчета голосов в Неваде появились после информации, что около 10 000 бюллетеней были получены от людей, не проживающих в этом штате, пишет "Царьград".

Изначально власти Невады обещали предоставить итоги голосования по штату сегодня, но позднее было сделано заявление, что результаты станут известны только 12 ноября. Столь длительный срок необходим для подсчета голосов, присланных по почте.

Команда Трампа запустила сайт, где можно пожаловаться на злоупотребления во время выборов.