Вывести турецкие войска из Ливии можно только путем объединения международных сил. Такое мнение высказал востоковед Борис Долгов.

Вывести турецкие войска из Ливии можно только путем объединения международных сил. Такое мнение высказал востоковед Борис Долгов.

Женевское соглашение не заставило турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вывести своих военных из Ливии. В своем решении Анкара ссылается на меморандум о безопасности, заключенный между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) в ноябре 2019 года. Однако договор считается недействительным, так как ПНС утратило свою легитимность еще за год до заключения этого соглашения.

Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей назвал договор между Турцией и ПНС вдвойне недействительным. Он напомнил, что женевские соглашения аннулируют все предыдущие договоры о безопасности в Ливии. Востоковед считает, что Анкара держится за соглашение, так как боится потерять свое влияние в оккупированном регионе.

"Действительно, Турция не собирается выводить военных и наемников из радикально-исламистских группировок Сирии из Ливии. Политик воспользовался конфликтом для продвижения своих интересов, экспансионистских задач в североафриканской стране", — отметил он.

Долгов уверен, что Эрдоган не будет выполнять женевские соглашения, так как они противоречат его интересам. Повлиять на ситуацию могут США, НАТО и страны Евросоюза, однако для этого они должны достичь единства.