Сообщения о выходе Су-57 в серию вызвали неоднозначную реакцию у поляков

Минобороны РФ получит истребитель пятого поколения уже в декабре.

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Минобороны России уже в декабре — в единый день приемки военной продукции. Информацию об этом распространили ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В декабре текущего года в ходе единого дня приемки военной продукции военное ведомство получит первый серийный Су-57 со штатным двигателем первого этапа, в 2021 году - еще четыре таких самолета», — передает ТАСС слова собеседника.

Сообщается, что впоследствии темпы сдачи Су-57 ведомству увеличатся до 15 машин в год. Так, контракт, подписанный в 2019 году, на истребитель в количестве 76 машин до 2028 года будет выполнен в срок. Поставки же с двигателем второго этапа ожидаются в 2022 году.

Первый серийный истребитель Су-57 с двигателем 2-го этапа сдадут Минобороны в декабре.Су-57 уничтожает все виды воздушных,наземных и надводных целей.Имеет сверхзвуковую крейсерскую V полета,внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие и новый комплекс бортового обор-ия. pic.twitter.com/NRiYqYzXlH — Факел России (@NvqCIrQcYlHT9Zt) November 3, 2020

Польское издание Wirtualna Polska обратило внимание, что Су-57 призван заменить самолеты МиГ-29 и Су-27, которые используются на протяжении трех десятилетий. Особенность истребителя пятого поколения состоит в том, что он способен уничтожать воздушные, наземные, а также надводные цели.

Кроме того, Су-57 может составить конкуренцию программе Пентагона ATF (Advanced Tactical Fighter — «Передовой тактический истребитель»), равно как и самолету F-22, предназначенному для завоевания превосходства в воздухе.

Wirtualna Polska подчеркивает, что российские истребители пятого поколения, в свою очередь, обладают целым комплексом снижения собственной заметности — так называемой технологией «стелс». При этом машины способны достигать сверхзвуковой скорости, а также использоваться совместно с гиперзвуковыми ракетами.

Мнение читателей польского издания насчет российского истребителя разделились. Одни выразили сомнение в том, что самолет будет надежным.

«Лишь бы с этими истребителями не вышло так, как с танками на Красной площади, которые пришлось оттуда отбуксировать. И вообще: 76 самолетов в течение восьми лет? Первые полученные армией машины спустя восемь лет уже будут устаревшими. Чудо техники, от смеха можно лопнуть», — категоричен читатель по имени Hanskloss.

По мнению читателя с именем Piter, Россия значительно отстает по степени развития современных технологий от Америки:

«Американцы приняли “Раптор” на службу в 2005 году. Русские внедрят его аналог в конце 2020 года. Простая математика: разрыв в 15 лет. Тем временем американцы уже начали использовать следующую модель (Ф-35). Вот и все, что следует сказать о российских возможностях».

Однако есть и другое мнение. Например, читатель с ником «Precz z wojną!!!» отметил, что современное российское вооружение может стать гарантом мира, поскольку будет сдерживать потенциальных агрессоров.

«Сильная Россия — это гарант мира во всем мире. Сейчас у россиян есть ракетные комплексы “Кинжал” и “Авангард”, от которых никто на свете не может защититься, с их помощью можно нанести удар по любой точке на Земле. Это сдерживает потенциальных агрессоров и авантюристов, благодаря чему мир может спать спокойнее!» — не сомневается автор комментария.

А Golem и вовсе задумался над вооружением Польши:

«Россия поддерживает свою промышленность и своих работников, мы — промышленность США и американских работников, а что с нашими?» — задался вопросом комментатор.

Ранее обозреватели индийского издания Eurasian Times признали высокую конкурентоспособность Су-57. Они отметили, что истребитель имеет высокий боевой потенциал, равно как и хорошие показателями маневренности. Также журналисты указали на наличие боковых активных электронно-сканирующих радаров Х-диапазона, расположенных ниже кабины.

На Западе же, напротив, реакция была прямо противоположной. Так, американское издание Forbes приводит слова британского военного эксперта Джастина Бронка, который утверждает, будто у российского истребителя не работает радар, а отражающая поверхность не выполняет своей основной функции.

Западные СМИ опять обсуждают, почему российский Су-57 не может быть настолько хорош, как о нём рассказывают. Forbes приводит мнение британского эксперта, который утверждает, что в российском истребителе ничего не работает.https://t.co/sW5Yn5y5Pz — Телеканал Царьград (@tsargradtv) November 5, 2020

И, наконец, полагает, что самолет слишком дорогой для бюджета России. Основывается аналитик на последнем исследовании российского вооружения.