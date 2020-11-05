Twitter заблокировал три поста Трампа про выборы за последние два часа

Руководство соцсети Twitter скрыло три сообщения президента США Дональда Трампа за последние два часа. Все заблокированные твиты касались темы президентских выборов.

Руководство соцсети Twitter скрыло три сообщения президента США Дональда Трампа за последние два часа. Все заблокированные твиты касались темы президентских выборов.

Третий скрытый твит содержал призыв Трампа "остановить мошенничество" на выборах. Соцсеть признала сообщение "вводящим в заблуждение", и наложила на него ограничения. Теперь ознакомиться с твитом можно только путем нажатия на предупреждение Twitter.

Президентские выборы в США стартовали 3 ноября. Окончательные результаты выборов еще не объявлены, однако в стране уже зафиксированы беспорядки. Избиратели требуют честного подсчета голосов.