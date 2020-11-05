Названа дата подведения итогов выборов президента в США

Власти штата Невада назвали крайний срок подсчета всех голосов избирателей.

Власти Невады объявили, что смогут подсчитать общие результаты голосования на выборах президента США к 12 ноября, сообщает Fox News.

По словам представителей счетной комиссии, это время требуется для уточнения всех бюллетеней, которые были высланы избирателями по почте. Кроме того, специальной комиссии потребуется несколько дней, чтобы изучить факт двойного голосования на выборах в округе Лас-Вегас.

Отметим, что к данной минуте в Неваде лидирует демократ Джозеф Байден, который опережает своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа на 0,9%. Штат является ключевым в президентской гонке.

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