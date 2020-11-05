"Дорожную карту" реорганизации ГУПов разработали в Петербурге

Специальная рабочая группа сформировала "дорожную карту", по которой все городские государственные унитарные предприятия города пройдут реорганизацию, сообщили в Смольном.

Специальная рабочая группа сформировала "дорожную карту", по которой все городские государственные унитарные предприятия города пройдут реорганизацию, сообщили в Смольном.

Разработанная "дорожная карта" призвана провести акционирование ГУПов, следует из сообщения пресс-службы Смольного. Такое нововведение позволит улучшить качество труда и снизить затраты на предприятиях, полагают авторы инициативы.

Сэкономленные за счет реорганизации средства можно направить на развитие Северной столицы, обратил особое внимание губернатор Петербурга Александр Беглов. Приватизацию унитарных предприятий планируется провести до конца 2024 года.