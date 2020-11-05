Азербайджан понес тяжелые потери в ходе наступательной операции в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана понесли серьезные потери в ходе наступательной операции в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Вооруженные силы Азербайджана понесли серьезные потери в ходе наступательной операции в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, азербайджанские военные развернули масштабное наступление у города Шуши, однако они были отброшены военнослужащими Армии обороны Нагорного Карабаха. При этом азербайджанские войска понесли тяжелые потери в живой силе и технике.

Стоит отметить, что с начала обострения конфликта азербайджанская армия лишилась более 720 единиц бронетехники, 25 самолетов и 16 вертолетов, помимо 255 беспилотников. Кроме этого, войска НКР уничтожили около шести огнеметных систем. Число убитых во время боевых действий азербайджанских военнослужащих достигло 7290 человек.