Общественник Григорьев назвал выборы в США "масштабной фальсификацией"

Выборы президента США стали "масштабным соревнованием по фальсификациям". Об этом заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Выборы президента США стали "масштабным соревнованием по фальсификациям". Об этом заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

По его словам, американские выборы стали соревнованием двух партийных машин. Однако фальсификация настолько очевидна, что это невозможно не заметить, рассуждает общественник.

В Америке, по словам Григорьева, зафиксировано множество инцидентов с сомнительным голосованием по почте, выброшенными избирательными бюллетенями, и "голосами" давно умерших людей, пишет РИА Новости.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.