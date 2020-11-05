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20:54   5 Ноября 2020
Политика

Захарова прокомментировала осквернение памятника советским воинам в Польше

Захарова прокомментировала осквернение памятника советским воинам в Польше

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала осквернение советского памятника в Польше. Позицию ведомства она озвучила 5 ноября на брифинге.

Вандалы разгромили памятную доску и часть мемориала на братской могиле красноармейцев в городе Страховиц. Захарова заявила, что такой вопиющий инцидент является следствием политики польских властей. Нарушители не опасаются реакции правительства, так как виновных в подобных преступлениях в основном не находят и не призывают к ответу. Эта ситуация, по словам представителя МИД, связана с попытками Варшавы переписать историю Второй мировой войны.

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#захарова #польша #мид

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