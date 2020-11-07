The Atlantic: выборы в США вскрыли «горькую правду» об американцах

Несмотря на то, что итоги прошедших в Соединенных Штатах Америки президентских выборов пока не подведены, значение этих выборов уже очевидно. Они показали, что США расколоты на две страны, ни одна из которых не намерена сдаваться.

Несмотря на то, что итоги прошедших в Соединенных Штатах Америки президентских выборов пока не подведены, значение этих выборов уже очевидно. Они показали, что США расколоты на две страны, ни одна из которых не намерена сдаваться.

Об этом говорится в материале американского издания The Atlantic.

Как отмечает автор статьи, теперь стало ясно, что результаты предыдущих президентских выборов в 2016 году не были результатом иностранного вмешательства или исторической случайностью. Они точно отразили настроения американского электората.

«Демократическое большинство, которое формировалось с начала нового тысячелетия и вокруг которого разворачивается столько дискуссий, все еще находится на стадии зарождения, и процесс его становления, вероятно, будет продолжаться еще много лет», — пишет автор.

В существующей реальности, по его словам, беспринципные политики и антидемократические правила блокируют волю большинства. При этом самому большинству для уверенного управления страной пока не хватает численности. Оно все еще ждет, когда же Америка станет, наконец, землей обетованной, для технически подкованных, не затронутых прошлым миллениалов, но пока политические ценности в США далеки от определенности.

«Десятки миллионов американцев любят лозунг «Сделаем Америку снова великой» больше, чем они любят демократию», — сокрушается автор материала, отмечая, что относительно Дональда Трампа ни у кого не должно было остаться иллюзий после четырех лет его президентства.

Победу Трампу во Флориде и других штатах принесли его митинги, проведенные на последней неделе перед выборами. Эти митинги, пишет журналист, представляли собой «пиршества массовой ненависти», пропитанные радикальными идеями и авторитарным самолюбованием, а также тоской по прошлому без намека на светлое будущее.

Автор вынуждено соглашается признать, что американцы действительно голосовали на нынешних выборах в «беспрецедентных масштабах», демонстрируя тем самым свою готовность отказаться ото своего достоинства и институтов республики. То есть американцы утратили качества, необходимые для самоуправления.

«Я не вижу очевидных способов остановить этого упадок, эту умственную деградацию, которая со своей стороны также поражает некоторые элементы противоположного, демократического лагеря», — продолжает журналист.

Оказалось, что многие исследователи общественного мнения и именитые журналисты в США серьезно заблуждаются, думая, что знают, как думает большинство американцев. И эксперты, и обычные люди оказались заложниками ситуации, когда даже попытки осмыслить противоположную точку зрения выглядят подозрительными с точки зрения морали.

«Это разрушение ментальной общности потенциально может оказаться фатальным для демократии», — предсказывает автор.

По его словам, у американцев нет «циничной привычки» жить во лжи. Они даже не заставляют себя верить в то, что не считают правдой. И эта особенность делает их легкой мишенью для массовой дезинформации – они всегда торопятся подхватить любую информацию, которая подтверждает выбранную ими правду, и порой страстно верят в самые абсурдные вымыслы.

Например, со стороны демократов было ошибкой верить в такие вещи, как изменение климата, и в то, что они не подвержены влиянию информационных технологий. Ошибочным для демократов было также стремление сосчитать каждый голос, уверен автор статьи.

«Если вы в целом мыслите здраво, это может привести к самоуспокоенности. А потом — помешать вам увидеть едва заметное воздействие самообмана, — объясняет журналист The Atlantic, — Скольких людей вы знаете, которые не верили в то, что Трамп способен победить на честных выборах? СМИ занимались антиобщественной деятельностью, когда убеждали нас в этом и держали таким образом в плену своих представлений.

Больше, по мнению автора, нельзя отрицать горькую правду – американцы превратились в две толпы агрессивных людей, которые ненавидят друг друга. Вот к чему привели президентские выборы.

Американцы крепко друг с другом связаны и не видят выхода из ситуации. Они не знают, как двигаться вперед и поэтому лишь все больше погружаются во взаимное непонимание и ненависть.

Выходов из этой ситуации может быть несколько – от постепенной деэскалации напряженности и перехода большинства к жесткому доминированию, до сегрегации по убеждениям и гражданской войны. Однако эти «выходы» являются либо немыслимыми, либо маловероятными.

Хотя американцы и не знают, как им жить дальше и управлять своей страной, им все же придется это делать, пишет автор в заключение своих размышлений.

«В таком состоянии победа превращается в химеру. Кто бы ни занял пост президента, все американцы останутся в проигрыше», — подчеркивает журналист.

Напомним, выборы президента США прошли в США 3 ноября 2020 года. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп попытался переизбраться на второй срок, а его соперником стал демократ Джо Байден – бывший вице-президент. Подсчет голосов до сих пор не завершен в некоторых штатах, поэтому победитель выборов пока не объявлен. По мнению экспертов, ситуация может дойти до того, что победителя президентских выборов в этот раз будет определять не Коллегия выборщиков, а Конгресс США.