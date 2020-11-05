Латвия выписала штраф "Балтком" за эфир с лидером ЛДПР

Латвийский нацсовет по электронным средствам массовой информации собирается применить штрафные санкции к радиостанции "Балтком" за эфир с главой ЛДПР Владимиром Жириновским.

Латвийский нацсовет по электронным средствам массовой информации собирается применить штрафные санкции к радиостанции "Балтком" за эфир с главой ЛДПР Владимиром Жириновским.

Сумма штрафа составит 8000 евро. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

По информации издания, речь идет об эфире с участием российского политика, который состоялся в середине лета. Поводом для наказания ведомство сочло ответы Жириновского, прозвучавшие в беседе с корреспондентом.

Примечательно, что надзорный орган не указывает, какие именно заявления лидера ЛДПР являются предметом для подобных мер. В Нацсовете подчеркнули, что изданиям электронного формата следует соблюдать принцип полярных мнений при освещении какой-либо темы. Кроме того, пресса должна принимать меры к словам спикеров, которые направлены против государства.