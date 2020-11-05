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23:20   5 Ноября 2020
Весь мир

Почему победа Байдена не понравится Европе

Почему победа Байдена не понравится Европе

Ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что Европа не обрадуется победе бывшего вице-президента США Джо Байдена, если он начнет вести политику экс-лидера страны Барака Обамы. Об этом он сообщил на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот».

Как объяснил Федоров, ряд стран Европы выступает за ее стратегическую самостоятельность. Например, Франция допускает союз с США, но при условии сохранения собственного политического курса.

«Европе это трудно сделать, потому что разные страны, есть и Прибалтика, и Польша. Они ориентируются на Запад, им вассальная независимость не мешает. Франция верна своей формуле: союзники, но не вассалы. Если Байден попытается вернуться ко временам Обамы, то осадок останется. Если он займет кресло и будет говорить о Трансатлантическом союзе», — считает эксперт.

Впрочем, резких оценок французских СМИ в сторону текущих выборов в США Федоров не заметил. По его словам, страна стремительно теряет свой вес в качестве идеала державы, где существует демократия и свободные выборы, а потому в Европе начинают сомневаться.

Франция не хочет быть вассалом. Почему победа Байдена не понравится Европе

«Американская модель общества и демократии сильно потускнела. Европейцы задумываются очень сильно — с такой Америкой, с такими президентами, один другого не лучше, — а можно ли с таким руководством вести дела?» — объяснил спикер пресс-конференции.

Ранее в беседе с «Политикой Сегодня» российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что для американцев не существует «лучшей» партии.

По его словам, качество жизни граждан США не зависит от того, какую партию представляет ее президент — Республиканскую или Демократическую.

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