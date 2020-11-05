Почему победа Байдена не понравится Европе

В «Патриоте» выяснили, следят ли европейцы за выборами президента США.

Ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что Европа не обрадуется победе бывшего вице-президента США Джо Байдена, если он начнет вести политику экс-лидера страны Барака Обамы. Об этом он сообщил на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот».

Как объяснил Федоров, ряд стран Европы выступает за ее стратегическую самостоятельность. Например, Франция допускает союз с США, но при условии сохранения собственного политического курса.

«Европе это трудно сделать, потому что разные страны, есть и Прибалтика, и Польша. Они ориентируются на Запад, им вассальная независимость не мешает. Франция верна своей формуле: союзники, но не вассалы. Если Байден попытается вернуться ко временам Обамы, то осадок останется. Если он займет кресло и будет говорить о Трансатлантическом союзе», — считает эксперт.

Впрочем, резких оценок французских СМИ в сторону текущих выборов в США Федоров не заметил. По его словам, страна стремительно теряет свой вес в качестве идеала державы, где существует демократия и свободные выборы, а потому в Европе начинают сомневаться.

«Американская модель общества и демократии сильно потускнела. Европейцы задумываются очень сильно — с такой Америкой, с такими президентами, один другого не лучше, — а можно ли с таким руководством вести дела?» — объяснил спикер пресс-конференции.

Ранее в беседе с «Политикой Сегодня» российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что для американцев не существует «лучшей» партии.

По его словам, качество жизни граждан США не зависит от того, какую партию представляет ее президент — Республиканскую или Демократическую.