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20:20   5 Ноября 2020
Политика

Глава РФ заинтересован в содействии международному развитию

Глава РФ заинтересован в содействии международному развитию

Глава российского государства Владимир Путин подписал документ, который предполагает создание в стране комиссии, отвечающей за помощь международному развитию.

Президентский указ опубликован на портале правовой информации, где появляются все официальные документы.

Задачей новой структуры является координация работы госорганов РФ на всех уровнях таким образом, чтобы она была направлена на международное развитие. Межведомственную комиссию возглавит один из заместителей руководства администрации российского лидера.

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