Крымский курорт стал лучшим в Европе

Курорт премиум-класса Mriya Resort & SPA, расположенный в Ялте, признан лучшим для семейного отдыха в Европе. Об этом сообщается на сайте World Travel Awards.

Курорт премиум-класса Mriya Resort & SPA, расположенный в Ялте, признан лучшим для семейного отдыха в Европе. Об этом сообщается на сайте World Travel Awards.

World Travel Awards — престижная в туристической индустрии премия, которая была учреждена в 1994 году. Пятизвездочный Mriya Resort & SPA завоевал ее в двух номинациях: как "ведущий развлекательный курорт Европы" и как "ведущий европейский роскошный семейный курорт".

Генеральный менеджер пятизвездочного отеля Самвел Саруханян прокомментировал получение наград. Он отметил, что команда ежегодно работает над "увеличением спектра эмоций и впечатлений от отдыха на полуострове".

"В этом году произошло три больших открытия новых объектов: обновленная трехуровневая набережная, бассейн на морской буне, большой детский пиратский корабль и видовой ресторан черноморской кухни", — рассказал Саруханян.

Он добавил, что теперь в отеле готовят к запуску «самый ожидаемый туристический проект» — винный парк. Он начнет функционировать в следующем году.

Крым является одним из наиболее популярных российских направлений, которое туристы выбирают с целью отдохнуть и увидеть достопримечательности. Накануне министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что еще раз побывать на полуострове планируют 96% туристов, из которых 50% намерены вернуться уже в следующем году, а 46% — в ближайшие пять лет.