Клишас указал на неприкосновенность бывших президентов Италии и Франции

Закон о неприкосновенности бывшего главы государства является распространенной мировой практикой. Об этом сообщил член Совфеда России Андрей Клишас.

Закон о неприкосновенности бывшего главы государства является распространенной мировой практикой. Об этом сообщил член Совфеда России Андрей Клишас.

По словам политика, во многих мировых государствах существует практика, когда бывший президент становится членом другого руководящего органа власти. В Италии президент по окончанию срока становится пожизненным депутатом парламента, а во Франции членом конституционного совета.

Андрей Клишас обратил внимание, что во всех указанных случаях бывший лидер получает определенный статус и неприкосновенность, действующие вне президентского срока. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты Госдумы России также рассмотрят законопроект, который наделяет бывшего главу государства неприкосновенностью.