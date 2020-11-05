Колташов объяснил, почему украинцам нужно срочно избавляться от гривны

Неопределенность в Соединенных Штатах Америки усиливает неопределенность на Украине, и это неизбежно ведет к ослаблению национальной валюты. Поэтому всем украинцам, кто хранит сбережения в гривнах, необходимо перевести их в иностранную валюту.

Неопределенность в Соединенных Штатах Америки усиливает неопределенность на Украине, и это неизбежно ведет к ослаблению национальной валюты. Поэтому всем украинцам, кто хранит сбережения в гривнах, необходимо перевести их в иностранную валюту.

Об этом в комментарии информационному агентству Nation News рассказал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«В государственном бюджете Украины на 2020 год был заложен курс 27 гривен за доллар. Однако сегодня мы видим, как развивается худший сценарий для национальной валюты. Гривна на Украине стремительно падает, а курс доллара растет вторую неделю подряд», — сообщил эксперт.

Накануне, 4 ноября, за доллар уже давали 28,60 гривны, что стало максимумом за последние два года.

Все специалисты сходятся во мнении, что ситуация будет лишь ухудшаться и от гривны не стоит ждать ничего хорошего. Ситуация, которая развивается на Западе, да и внутри самой Украины, способствует тому, что гривна продолжит падать.

«Гривна дешевеет не из-за того, что в США побеждает Трамп или Байден, а из-за того, что побеждает неопределенность. Это обозначает, что нынешний режим Владимира Зеленского будет предоставлен сам себе», — объяснил Колташов.

В Штатах идет борьба за власть, там фальсифицируются результаты выборов, а партии только начинают разбирательства по этому поводу. В данной ситуации до Зеленского никому нет дела.

Хоть Украина и называет себя «щитом Европы» от российского мира, но она останется наедине со своими проблемами, поэтому гривна неизбежно будет падать, уверен эксперт.

«Ну прилетит он (Зеленский) в Вашингтон, ну начнет ходить по кабинетам, что он может получить? Ничего. Потому что у Зеленского могут спросить только одно — что он может дать», — объяснил политолог.

Поэтому Украине придется плыть дальше самостоятельно, но дело в том, что одной плыть ей просто некуда. Тем более в стране разворачивается внутренний политический кризис, добавил экономист.

«Поэтому, украинцы, покупайте иностранную валюту. Неопределенность в Америке будет усиливать неопределенность на Украине. Поэтому всем, кто не вышел из гривны, я советую сделать это как можно быстрее», — подчеркнул Василий Колташов в заключение беседы.

Напомним, ранее экономист Колташов рассказал о том, что и Украина, и Россия проявляют интерес к восстановлению двусторонних экономических связей, хотя бы на уровне торговли.