Лавров обсудил с германским коллегой ситуацию в Донбассе и Карабахе

Главы МИД РФ и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили вопросы по урегулированию ситуации в Донбассе и в Нагорном Карабахе.

Главы МИД РФ и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили вопросы по урегулированию ситуации в Донбассе и в Нагорном Карабахе.

Министры поговорили о контактной группе и нормандском формате по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Лавров и Маас также обменялись мнениями по обстановке в Нагорном Карабахе.

Стороны подчеркнули, что необходимо выполнять договоренности, которые были достигнуты по итогам переговоров между Азербайджаном и Арменией.