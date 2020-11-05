Греция раскрыла личность арестованного главаря ИГИЛ

Греческая полиция сообщила о задержании одного из лидеров ИГИЛ — 27-летнего уроженца Таджикистана.

Греческая полиция сообщила о задержании одного из лидеров ИГИЛ — 27-летнего уроженца Таджикистана.

В правоохранительных органах заявили, что боевик является одним из ведущих членов террористической группировки. Его задержание произведено по международному запросу, у себя на родине его объявили в розыск, выдан орден на арест.

Также отмечается, что джихадист в 2016 году попал в Сирию через Турцию. Он присоединился к ИГИЛ (запрещено в РФ) и участвовал в терактах от ее имени как в самой Сирии, так и в Ираке, где наблюдались ожесточенные столкновения с правительственными силами.

Мужчина ранее просил Грецию предоставить политическое убежище и утверждал, что находится в родстве с зятем лидера оппозиции в Таджикистане.