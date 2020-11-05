19:58 5 Ноября 2020Происшествия
Греция раскрыла личность арестованного главаря ИГИЛ
Греческая полиция сообщила о задержании одного из лидеров ИГИЛ — 27-летнего уроженца Таджикистана.
Греческая полиция сообщила о задержании одного из лидеров ИГИЛ — 27-летнего уроженца Таджикистана.
В правоохранительных органах заявили, что боевик является одним из ведущих членов террористической группировки. Его задержание произведено по международному запросу, у себя на родине его объявили в розыск, выдан орден на арест.
Также отмечается, что джихадист в 2016 году попал в Сирию через Турцию. Он присоединился к ИГИЛ (запрещено в РФ) и участвовал в терактах от ее имени как в самой Сирии, так и в Ираке, где наблюдались ожесточенные столкновения с правительственными силами.
Мужчина ранее просил Грецию предоставить политическое убежище и утверждал, что находится в родстве с зятем лидера оппозиции в Таджикистане.