Сатановский объяснил, как РФ должна обращаться с объявившими ее врагом США

России должно быть совершенно все равно, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки, хотя, чисто с человеческой точки зрения, Дональд Трамп намного симпатичнее Джо Байдена.

России должно быть совершенно все равно, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки, хотя, чисто с человеческой точки зрения, Дональд Трамп намного симпатичнее Джо Байдена.

Такое мнение высказывает известный политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя прошедшие в США президентские выборы и продолжающийся подсчет голосов, который сопровождается множественными скандалами и взаимными обвинениями кандидатов.

По словам Сатановского, действующий президент США Дональд Трамп, конечно, «американское хамло и базарный торгаш», но хотя бы похож на живого человека, а не на ожившую мумию, как его соперник.

Но, вне зависимости от того, кого в США объявят победителем, никто не будет обсуждать ни главные проблемы Америки, ни пути их решения, ни отношения американцев со всем остальным миром, который от них уже устал и контроль над которым они уже не могут сохранить. Для решения этих проблем нет никаких рецептов ни у Трампа, ни у Байдена, ни у их вице-президентов. Все они и думают и говорят совершенно о другом.

«С другой стороны, чего мы должны за США, как за государство переживать, если мы для них враг? Причём для обеих партий? И не потому, что что-то сделали неправильно, а просто — не оправдали их ожиданий: не развалились, когда они от нас этого ожидали», — задается вопросом Сатановский.

Они нас уже завалили санкциями, «гадят» нам везде, где могут, всех, кто выступает против нас США поддерживают и на нас же натравливают, напоминает эксперт. При этом Штаты объявили нашу страну своим главным врагом не вчера, не при Трампа, а еще при демократичном президенте Бараке Обаме.

«Ну, так и не пошли б они со своей демократией и своими прибамбасами, своим нахрапистым идиотизмом и влезаниями без спросу, без мыла и без толку в каждую щель, далеко и надолго…», — возмущается политолог.

Хоть это и грубо, но вежливей, по словам Сатановского, с Америкой не получается. Штаты сами сделали выбор, назначив Россию и Китай своими врагами. И теперь не важно, кто у них будет президентом – республиканец или демократ, и как он уживется с Конгрессом. России все это «по барабану».

Для тех стран, которых американцы объявили своими врагами будет только лучше от того, чем хуже будут управлять Штатами, чем эта страна станет слабее и чем больше у нее будет больше внешних конфликтов и внутренних проблем.

«Хоть пускай развалятся, вслед за Советским Союзом. Так что, если мы для них враг, одно важно: ПОЛНОСТЬЮ оправдать оказанное ими нам доверие. Враг Америки — это обязывает!», — заключает Сатановский.

Напомним, выборы президента США прошли во вторник 3 ноября, однако победитель до сих пор не объявлен.