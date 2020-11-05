План Познера по высылке исламистов из Франции назвали «нереальным»

Российский журналист Владимир Познер допустил высылку десятков тысяч человек из Франции в связи с террористическими актами.

Если Европа не откажется от либеральных догматов, допускающих оскорбление чувств верующих, то им следует ожидать очередной всплеск насилия со стороны радикальных исламистов. Об этом заявил ведущий научный сотрудник института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров на пресс-конференции на тему «Оскорбление мусульман. Чем закончится для Франции подобная свобода?», проводимой Медиагруппой «Патриот».

Череда терактов во Франции началась с убийства учителя истории и географии Самюэля Пати, показавшего на одном из уроков студентам карикатуры на пророка Мухаммеда.

В конце октября французский лидер Эмманюэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. В частности, он предложил создать вместе с Советом мусульман Франции объединение, которое позволило бы построить «просвещенный ислам».

Это вызвало негативную реакцию со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам Федорова, неоднозначно восприняли позицию Макрона и в самой Франции.

«Например, архиепископ из Тулузы сказал, что нужно прислушиваться к мнению и чувствам мусульман. Осудил это и премьер-министр Канады. В Канаде, кстати, начиналась политика мультикультурализма, что распространилось потом на Европу. Многие во Франции считают, что нужно учитывать мнение последователей ислама. Если не можете запретить похабные карикатуры, то зачем их пропагандировать», — выразил мнение Федоров.

По словам гостя «Патриота», Россия является примером того, как в одной стране могут мирно существовать представители разного вероисповедания. На это обратили внимание и знакомые-французы Федорова, однажды посетив Казань.

«В этом плане нам повезло, потому что у нас многовековой опыт общения людей разной веры. Раз они импортировали в течение десятилетий из бывших колоний людей с другим вероисповеданием, мусульман, в частности, то нужно понимать, что у них своя специфика. Пока Европа не откажется от либеральных догматов, то тяжело ситуацию будет исправить. Очередной всплеск насилия — это тупиковый путь», — заметил эксперт.

На вопрос о том, стоит ли Франции начинать защищать свои национальные интересы, Федоров замечает, что это сложно применить на практике. Он обратил внимание, что попытки по охране внешних границ от наплыва мигрантов были, однако большинство стран живет в шенгенской зоне.

«Считать, что все двери открыты, и никто не контролирует ничего, нельзя. Но даже если Франция пытается в рамках ЕС контролировать внешнюю границу, то внутренняя практически открыта. Поэтому тунисец, который напал на прихожан [в Ницце], через Средиземное море перебирался. Европейцы считают своим долгом приютить всех беженцев, которые страдают от авторитарных режимов, бедности», — объяснил спикер пресс-конференции.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер, имеющий французское гражданство, допустил возможность выслать из страны исламистов. Об этом он рассказал в интервью изданию «Подъем».

«Любителей применять силу, терроризировать нужно убедить в том, что это не пройдет. И если надо для этого выслать из страны несколько тысяч человек, а то и десятков тысяч, то я буду "за"», — сказал журналист.

По мнению Федорова, план Познера воплотить невозможно. Около 100 тысяч нелегалов, получив отказ в убежище, обязаны выехать за пределы государства, но не все это делают, а большинство, напротив, остается и разбредается по всей территории. А потому депортировать их в страны проживания — очень сложный и дорогостоящий процесс.

«Я его понимаю, он больше француз, чем русский, но он недооценивает то, что большую часть жизни провел в России, и русские традиции не особенно, но в нем тоже присутствуют. Нужно договориться со странами для приема беженцев. Эта процедура дорогостоящая, Франция в авиационном плане не сможет их отправить восвояси», — убежден эксперт.

В четверг, 5 ноября, Эмманюэль Макрон распорядился вдвое увеличить численность подразделений, которые осуществляют контроль на внешних границах страны: с 2 400 до 4 800 человек. Также президент заявил о необходимости пересмотреть шенгенскую систему и добиться большего контроля.