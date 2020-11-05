Команда Байдена оценила последнее заявление штаба Трампа по выборам

Члены предвыборного штаба демократа Джо Байдена распространили заявление, что республиканец Дональд Трамп вынужден был отчаянно отреагировать на итоги президентской гонки.

Члены предвыборного штаба демократа Джо Байдена распространили заявление, что республиканец Дональд Трамп вынужден был отчаянно отреагировать на итоги президентской гонки.

Ранее команда действующего главы Белого дома, который переизбирается на второй срок, отмечала, что 6 ноября следует ждать окончательного подведения голосования в Соединенных Штатах Америки. Итоги якобы подтвердят, что Трамп будет в течение еще четырех лет управлять государством.

В штабе Байдена также считают, что те иски, которые собирается подать республиканец по результатам подсчета голосов в ряде штатов, не имеют под собой каких-либо оснований.