Поликлиника Одинцово начала выявлять меланому по "Паспорту кожи"

Отделение функциональной диагностики заработало в поликлинике №1 при областной больнице подмосковного Одинцова. В медучреждении побывал глава Московской области Андрей Воробьев.

Отделение функциональной диагностики заработало в поликлинике №1 при областной больнице подмосковного Одинцова. В медучреждении побывал глава Московской области Андрей Воробьев.

Проверять родимые пятна в поликлинике теперь будут с помощью новейшей разработки российских специалистов. Благодаря ей время диагностики сокращается с часа до нескольких минут, передает телеканал "360".

Одинцовское медучреждение стало первым в Подмосковье, где была внедрена система "Паспорт кожи". Это очень важное событие для региона, так как теперь людям не нужно будет ложиться в стационар для диагностики заболевания, отметил губернатор Московской области.