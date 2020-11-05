Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:30   5 Ноября 2020
Общество

Поликлиника Одинцово начала выявлять меланому по "Паспорту кожи"

Поликлиника Одинцово начала выявлять меланому по "Паспорту кожи"

Отделение функциональной диагностики заработало в поликлинике №1 при областной больнице подмосковного Одинцова. В медучреждении побывал глава Московской области Андрей Воробьев.

Проверять родимые пятна в поликлинике теперь будут с помощью новейшей разработки российских специалистов. Благодаря ей время диагностики сокращается с часа до нескольких минут, передает телеканал "360".

Одинцовское медучреждение стало первым в Подмосковье, где была внедрена система "Паспорт кожи". Это очень важное событие для региона, так как теперь людям не нужно будет ложиться в стационар для диагностики заболевания, отметил губернатор Московской области.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#воробьев #одинцово #меланома

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров