Школьники и учителя сирийской Хасаки провели митинг, потребовав от курдских боевиков не препятствовать учебному процессу. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Школьники и учителя сирийской Хасаки провели митинг, потребовав от курдских боевиков не препятствовать учебному процессу. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Протестующие потребовали от курдских боевиков из состава «Сирийских демократических сил», прекратить создавать преграды для получения образования. По словам митингующих, более 95% всех школ провинции Хасака находятся под контролем курдских боевиков, в результате чего дети не могут продолжать учебу.

Стоит отметить, что в начале ноября курдские боевики захватили десятки домов мирных жителей в нескольких районах города Хасака, что спровоцировало массовые протесты местных жителей.

В настоящее время провинции Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор частично находятся под контролем курдских боевиков, которых активно поддерживают американские военные. Вашингтон утверждает, что американские военные якобы помогают курдским боевикам бороться с террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). В действительности американские военные и курды незаконно добывают и экспортируют в Ирак сирийскую нефть.