Депутат Морозов: России неважно, кто победит — Трамп или Байден

В «Патриоте» оценили риски для России от победы одного из двух кандидатов на пост 46-го президента США.

России не так важно, кто победит в президентской гонке в США — Дональд Трамп или Джо Байден, поскольку каждый из кандидатов в равной степени негативно относится к геополитическому оппоненту. Такое мнение на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в четверг, 5 октября, выразил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Антон Морозов.

Комментируя текущий подсчет голосов, гость онлайн-эфира допустил наличие фальсификаций. По его словам, американская избирательная система в принципе не подразумевает прозрачности.

«Наблюдателей, особенно международных, никогда не допускают на избирательные участки [в США]. Непонятно, как происходит подсчет голосов, как потом голосуют выборщики, после того, как их избрали. Они не имеют никаких ограничений. Тут создается много возможностей для фальсификаций», — выразил мнение депутат.

С другой стороны, если такой избирательный процесс до сих пор существует в США, значит, граждане страны полностью ему доверяют, считает Морозов.

Вместе с тем, спикер пресс-конференции провел параллель с выборами в России. По его мнению, отечественная избирательная система обладает более высокой степенью контроля, предоставляя разные способы фиксации нарушений.

«А у них все на словах. Кто-то вышел, что-то сказал. Насколько мне известно, Трамп предъявил иски о приостановке голосов. Думаю, что штаб Байдена тоже будет подавать. Будет судебное разбирательство. Но для России нет разницы особой, кто победит. Это их внутриполитическое дело. Разница в их программах касается внутренних вопросов. Что касается внешней политики, оба одинаково негативно к нам относятся, нам не стоит кардинальных улучшений ждать», — убежден депутат.

Также в студии «Патриота» обсудили риски для страны в случае победы Джо Байдена. Антон Морозов опроверг опасения о том, что финансовые интересы сына демократа Хантера Байдена на Украине могут обострить ситуацию на Донбассе.

«Сын Байдена и при Трампе мог проводить там свои финансовые операции, оказывать влияние на газотранспортную систему, экономику Украины. Американцы, как правило, руководствуются интересами экономическими. Они ориентированы на извлечение максимальной прибыли и умеют монетизировать свое политическое влияние. Сейчас Украина полностью подконтрольна США. У них развязаны руки, могут делать, что хотят», — не сомневается Морозов.

Экономическая составляющая во многом определяет и внешнюю политику Соединенных Штатов, отмечает депутат. Им важно бороться со своими конкурентами в материальной плоскости. Россия серьезно себя зарекомендовала на западном рынке, а потому США стремятся ослабить ее влияние.

«В том числе, пытаются это сделать за счет финансирования оппозиционных движений внутри страны. Администрация Трампа занималась и будет этим заниматься, если он победит. Вопрос — насколько им удастся убедить Белый дом в объективности своей работы, будут ли ощутимые результаты по ослаблению нашего влияния. Зависит от квалификации самих специалистов, которые разрабатывают эти схемы. Если будет выделен бюджет, без разницы, кто хозяин Белого дома», — подытожил Морозов.

В настоящий момент в США подсчитываются голоса после состоявшихся 3 ноября выборов президента страны.

По последним данным, Дональд Трамп получает 16 голосов выборщиков в Джорджии, набрав 49,6% (2 432 925).