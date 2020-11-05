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18:47   5 Ноября 2020
Политика

Владимир Соловьев прокомментировал иск Пивоварова на 5 млн рублей

Владимир Соловьев прокомментировал иск Пивоварова на 5 млн рублей

Журналист Владимир Соловьев высказался об оскорбительных словах исполнительного директора признанной нежелательной в РФ "Открытой России" Андрея Пивоварова.

Телеведущий отметил, что не заинтересован в тяжбах с бизнесменом.

Недавно Пивоваров высказался против российского борца Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен написал пост, в котором раскритиковал политику президента Франции Эммануэля Макрона по отношению к мусульманам. Бизнесмен обвинил Хабиба в разжигании национальной ненависти и предположил, что его слова могут подтолкнуть фанатов к агрессивным действиям.

Соловьев в одном из видеороликов назвал выпады Пивоварова против Нурмагомедова глупыми и подлыми. Он призвал игнорировать высказывания главы "Открытой России".

Предприниматель в ответ опубликовал запись, в которой раскритиковал журналиста. Он заявил, что подал в Дорогомиловский суд Москвы иск на пять миллионов рублей в отношении Соловьева.

В беседе с Федеральным агентством новостей журналист заявил, что Пивоваров ему неинтересен. Вопросом встречного иска займутся его адвокаты.

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#соловьев #пивоваров

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