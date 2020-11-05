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18:38   5 Ноября 2020
Политика

Ургант посоветовал Трампу и Байдену посоревноваться в "Больших гонках"

Ургант посоветовал Трампу и Байдену посоревноваться в "Больших гонках"

Президенту США Дональду Трампу и демократу Джо Байдену стоит принять участие в программе "Большие гонки". Об этом заявил в шутку телеведущий Иван Ургант.

Шоумен назвал способ выбрать президента США, если Трамп и Байден наберут абсолютно одинаковое количество голосов. Ургант с иронией отметил, что соперникам стоит приехать на программу "Большие гонки", взять палки и взобраться на гору. Кто первым поднимется, тот и станет главой государства, шутливо сказал телеведущий. Ургант уточнил, что борьбу Трампа и Байдена можно назвать упорной.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. На пост главы Белого дома претендуют республиканец Трамп и демократ Байден.

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#сша #байден #трамп #ургант

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