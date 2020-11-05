20:00 5 Ноября 2020Весь мир
Дмитрий «Гоблин» Пучков назвал Байдена маразматиком
Российский публицист Дмитрий Пучков рассказал о недуге, который помешает кандидату в президенты США Джо Байдену управлять страной.
Известный публицист и переводчик Дмитрий Пучков в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» усомнился, что умственные способности кандидата в президенты США 77-летнего Джозефа Байдена соответствуют уровню его амбиций.
«В определенном возрасте абсолютно все люди впадают в определенное состояние, которое называется маразм. И какая у этих людей фамилия, абсолютно не важно», — сказал Пучков.
Напомним, ранее заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ИПК ФМБА России Андрей Ильницкий объяснил, что Джо Байден может столкнуться с проблемами во время своего возможного президентства в связи с достижением преклонного возраста.