«Бей по земле до победы!» Необычная молитва за Трампа попала на видео

Проповедница отгоняла темные силы, чтобы республиканец стал президентом США во второй раз.

Известная американская телевангелистка Пола Уайт (Paula White), которая произнесла заклинание на инаугурации Дональда Трампа 20 января 2017 года, вознесла горячие молитвы за переизбрание республиканца и удивила соцсети.

« Бей, бей, бей по земле до победы. Пусть ополчатся все враги, мы будем бить по земле, пока Господь не дарует победу! Я слышу шум дождя, я слышу звук победы! Господь сказал, да будет так! Я слышу победу, победу, победу! Прямо сейчас сюда нисходят ангелы... Они летят сюда из Африки, сюда, сюда, летят сюда, во имя Господа!» — декламировала проповедница.

Интернет-пользователи отреагировали на выступление Уайт как с восторгом, так и с юмором. Нашлись и те, которые раскритиковали «оккультизм» и политическую пристрастность проповедницы.